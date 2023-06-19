Кудрин Петр Дементьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1742
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 97 оборот
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Иванова Фекла Петровна
Мать ребёнка: Кудрина Ксенья Ивановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 97 оборот
Рождение ребёнка
Около 1771
Дочь: Марфа Петровна
Мать ребёнка: Кудрина Ксенья Ивановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 97 оборот
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Кудрина Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Кудрина Ксенья Ивановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 98 лист
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Кудрина Пелагия Петровна
Мать ребёнка: Кудрина Ксенья Ивановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 98 лист
Рождение ребёнка
Около 1793
Мать ребёнка: Кудрина Ксенья Ивановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 98 лист
Рождение ребёнка
Около 1794
Мать ребёнка: Кудрина Ксенья Ивановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 98 лист
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 97 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кудрина Ксенья Ивановна
Смерть
Неизвестно