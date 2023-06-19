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Кудрин Петр Дементьевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: Кудрин Дементий Петрович

Мать: Кудрина Акилина Максимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 97 оборот
Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Иванова Фекла Петровна

Мать ребёнка: Кудрина Ксенья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 97 оборот
Рождение ребёнка
Около 1771

Дочь: Марфа Петровна

Мать ребёнка: Кудрина Ксенья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 97 оборот
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Кудрина Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Кудрина Ксенья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 98 лист
Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Кудрина Пелагия Петровна

Мать ребёнка: Кудрина Ксенья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 98 лист
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Кудрин Калина Петрович

Мать ребёнка: Кудрина Ксенья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 98 лист
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Кудрин Федор Петрович

Мать ребёнка: Кудрина Ксенья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 98 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудрина Вялова Ульяна Исаевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 97 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудрина Ксенья Ивановна

Смерть
Неизвестно