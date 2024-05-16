Иванова (Кудрина) Фекла Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 97 оборот
Бракосочетание
1783
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 104 лист
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Ефимья Никитична
Отец ребёнка: Новокрещеных Никита Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 104 лист
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Марко Никитич
Отец ребёнка: Новокрещеных Никита Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 104 лист
Смерть
Неизвестно