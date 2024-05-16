Иванова (Кудрина) Фекла Петровна Около 1765 — найти родственников по фамилии на Familio
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Иванова (Кудрина) Фекла Петровна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: Кудрин Петр Дементьевич

Мать: Кудрина (Броунова) Ксенья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 97 оборот
Бракосочетание
1783

Муж: Новокрещеных Никита Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 104 лист
Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Ефимья Никитична

Отец ребёнка: Новокрещеных Никита Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 104 лист
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Марко Никитич

Отец ребёнка: Новокрещеных Никита Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 104 лист
Смерть
Неизвестно

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