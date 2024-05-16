Кудрин Дементий Петрович Около 1722 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кудрин Дементий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1723 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудрина (Кононова) Акилина Максимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 45 оборот
Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 97 оборот
Место жительства
С 1741
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 45 оборот
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Кудрин Петр Дементьевич

Мать ребёнка: Кудрина (Кононова) Акилина Максимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 97 оборот
Смерть
Неизвестно

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