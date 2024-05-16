Кудрин Дементий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1722
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 45 оборот
Место жительства
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 97 оборот
Место жительства
С 1741
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 45 оборот
Рождение ребёнка
Около 1742
Мать ребёнка: Кудрина (Кононова) Акилина Максимовна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 97 оборот
Смерть
Неизвестно