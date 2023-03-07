Берестов Павел Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1670
Дата смертиДо 1717
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1670
Отец: Берестов Петр Титов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1694
Мать ребёнка: Берестова Офросинья Денисова
Рождение ребёнка
Около 1697
Мать ребёнка: Берестова Офросинья Денисова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
До 1717