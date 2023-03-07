Берестов Павел Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Берестов Павел Петров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1670

Дата смерти

До 1717

Пол

Мужской

Отец

Около 1636 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1662 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1670

Отец: Берестов Петр Титов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1694

Сын: Берестов Никита Павлов

Мать ребёнка: Берестова Офросинья Денисова

Рождение ребёнка
Около 1697

Сын: Берестов Федор Павлов

Мать ребёнка: Берестова Офросинья Денисова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Берестова Офросинья Денисова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
До 1717
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