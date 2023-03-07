Берестов Никита Павлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Берестов Никита Павлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1694

Дата смерти

1731

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1694

Отец: Берестов Павел Петров

Мать: Берестова Офросинья Денисова

Рождение ребёнка
Около 1715

Сын: Берестов Осип Никитин

Мать ребёнка: Берестова Устиния Афонасьева

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1718

Дочь: Анна Никитина

Мать ребёнка: Берестова Устиния Афонасьева

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Берестова Устиния Афонасьева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1731
Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
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