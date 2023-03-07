Берестов Никита Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1694
Дата смерти1731
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1694
Рождение ребёнка
Около 1715
Мать ребёнка: Берестова Устиния Афонасьева
Рождение ребёнка
Около 1718
Дочь: Анна Никитина
Мать ребёнка: Берестова Устиния Афонасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1731