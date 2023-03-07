Берестов Петр Титов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Берестов Петр Титов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1636

Дата смерти

Между 1671 и 1717

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1636

Отец: Берестов Тит (Титко)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1667

Сын: Берестов Остафей Петров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1670

Сын: Берестов Павел Петров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1677

Сын: Берестов Федор (Федот) Петров

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
солдат, крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Еремки Орефкова, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
Между 1671 и 1717
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