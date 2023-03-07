Берестов Петр Титов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1636
Дата смертиМежду 1671 и 1717
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1636
Отец: Берестов Тит (Титко)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1667
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1670
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1677
Сын: Берестов Федор (Федот) Петров
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
солдат, крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Еремки Орефкова, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
Между 1671 и 1717