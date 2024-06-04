Берестов Матвей Петров
Место рождениядер. Еремки Орефкова, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1666
Дата смерти1723
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1666
Отец: Берестов Петр Титов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1691
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1696
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1698
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1705
Сын: Берестов Дей Матвеев
Мать ребёнка: Берестова Акулина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1710
Мать ребёнка: Берестова Акулина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1713
Мать ребёнка: Берестова Акулина Иванова
Смерть
1723