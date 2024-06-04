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Берестов Матвей Петров

Место рождения

дер. Еремки Орефкова, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1666

Дата смерти

1723

Пол

Мужской

Отец

Около 1636 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1677 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1666

Отец: Берестов Петр Титов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Берестова Акулина Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ложесниковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1691

Сын: Берестов Андрей Матвеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1696

Сын: Берестов Михаил Матвеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1698

Сын: Берестов Исак Матвеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1705

Сын: Берестов Дей Матвеев

Мать ребёнка: Берестова Акулина Иванова

Ложесниковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1710

Сын: Берестов Сергей Матвеев

Мать ребёнка: Берестова Акулина Иванова

Ложесниковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1713

Сын: Берестов Иван Матвеев

Мать ребёнка: Берестова Акулина Иванова

Ложесниковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1723
Ложесниковской, Нолинский уезд, Вятская губерния

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