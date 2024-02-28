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Хоменко Степан Тихонович

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1759

Дата смерти

1800

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Хоменко Тихоний Емельянович

Мать: Хоменко Анастасия Гордеевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Хоменко Козьма Степанович

Мать ребёнка: Хоменко Варвара Емельяновна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Хоменко Мина Степанович

Мать ребёнка: Хоменко Евфросинья Емельяновна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.05.1795 ст.

Сын: Хоменко Константин Степанович

Мать ребёнка: Хоменко Евфросинья Емельяновна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Щербонос Елизавета Степановна

Мать ребёнка: Хоменко Евфросинья Емельяновна

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хоменко Варвара Емельяновна

Смерть
1800
Криски, Чернігівська область
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