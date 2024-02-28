Хоменко Степан Тихонович
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смерти1800
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Рождение ребёнка
1787
Сын: Хоменко Козьма Степанович
Мать ребёнка: Хоменко Варвара Емельяновна
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: Хоменко Евфросинья Емельяновна
Рождение ребёнка
20.05.1795 ст.
Сын: Хоменко Константин Степанович
Мать ребёнка: Хоменко Евфросинья Емельяновна
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Щербонос Елизавета Степановна
Мать ребёнка: Хоменко Евфросинья Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1800