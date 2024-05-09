Щербонос (Хоменко) Елизавета Степановна
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.06.1817 ст.
Отец ребёнка: Щербонос Иов Иосифович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Горох (Щербонос) Марфа Иовична
Отец ребёнка: Щербонос Иов Иосифович
Рождение ребёнка
15.02.1825 ст.
Дочь: Щербонос Мария Иовична
Отец ребёнка: Щербонос Иов Иосифович
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Щербонос Иов Иосифович
Смерть
После 1834