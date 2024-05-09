Щербонос (Хоменко) Елизавета Степановна 1798 — найти родственников по фамилии на Familio
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Щербонос (Хоменко) Елизавета Степановна

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1798

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Хоменко Степан Тихонович

Мать: Хоменко (Дедиченко) Евфросинья Емельяновна

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербонос Иов Иосифович

Рождение ребёнка
27.06.1817 ст.

Сын: Щербонос Сампсон Иович

Отец ребёнка: Щербонос Иов Иосифович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Горох (Щербонос) Марфа Иовична

Отец ребёнка: Щербонос Иов Иосифович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.02.1825 ст.

Дочь: Щербонос Мария Иовична

Отец ребёнка: Щербонос Иов Иосифович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Щербонос Михаил Иович

Отец ребёнка: Щербонос Иов Иосифович

Криски, Чернігівська область
Смерть
После 1834

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