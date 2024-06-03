Хоменко (Дедиченко) Евфросинья Емельяновна
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Хоменко Степан Тихонович
Рождение ребёнка
20.05.1795 ст.
Сын: Хоменко Константин Степанович
Отец ребёнка: Хоменко Степан Тихонович
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Щербонос (Хоменко) Елизавета Степановна
Отец ребёнка: Хоменко Степан Тихонович
Смерть
После 1834