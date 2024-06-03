Хоменко (Дедиченко) Евфросинья Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хоменко (Дедиченко) Евфросинья Емельяновна

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1778

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Дедиченко Емельян Моисеевич

Мать: Дедиченко Евфросинья Парфёновна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Хоменко Мина Степанович

Отец ребёнка: Хоменко Степан Тихонович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.05.1795 ст.

Сын: Хоменко Константин Степанович

Отец ребёнка: Хоменко Степан Тихонович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Щербонос (Хоменко) Елизавета Степановна

Отец ребёнка: Хоменко Степан Тихонович

Криски, Чернігівська область
Смерть
После 1834
Криски, Чернігівська область

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