Хоменко Тихоний Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХоменко Тихоний Емельянович

Хоменко Тихоний Емельянович

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1726

Дата смерти

03.03.1789 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Емельян Фомич

Мать: Агафья

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Хоменко Степан Тихонович

Мать ребёнка: Хоменко Анастасия Гордеевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Чмихун Мария Тихоновна

Мать ребёнка: Хоменко Анастасия Гордеевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хоменко Ермолай Тихонович

Мать ребёнка: Хоменко Анастасия Гордеевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сидоренко Матрёна Тихоновна

Мать ребёнка: Хоменко Анастасия Гордеевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корж Васса Тихоновна

Мать ребёнка: Хоменко Анастасия Гордеевна

Криски, Чернігівська область
Смерть
03.03.1789 ст.
Криски, Чернігівська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close