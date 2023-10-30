Хоменко Тихоний Емельянович
Место рождения
Дата рождения1726
Дата смерти03.03.1789 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Емельян Фомич
Мать: Агафья
Рождение ребёнка
1759
Мать ребёнка: Хоменко Анастасия Гордеевна
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Чмихун Мария Тихоновна
Мать ребёнка: Хоменко Анастасия Гордеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хоменко Ермолай Тихонович
Мать ребёнка: Хоменко Анастасия Гордеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сидоренко Матрёна Тихоновна
Мать ребёнка: Хоменко Анастасия Гордеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корж Васса Тихоновна
Мать ребёнка: Хоменко Анастасия Гордеевна
Смерть
03.03.1789 ст.