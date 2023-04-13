Проскуркина (Гусева) Наталья Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проскуркина (Гусева) Наталья Артемьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Гусев Артемий Леонтьевич

Мать: Гусева Устинья Трофимовна

Бракосочетание
02.02.1881

Муж: Проскуркин Трифон Сергеевич

Рождение ребёнка
23.12.1881

Сын: Проскуркин Павел Трифонович

Отец ребёнка: Проскуркин Трифон Сергеевич

Рождение ребёнка
18.08.1883

Сын: Проскуркин Александр Трифонович

Отец ребёнка: Проскуркин Трифон Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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