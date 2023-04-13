Проскуркина (Гусева) Наталья Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Бракосочетание
02.02.1881
Рождение ребёнка
23.12.1881
Сын: Проскуркин Павел Трифонович
Отец ребёнка: Проскуркин Трифон Сергеевич
Рождение ребёнка
18.08.1883
Сын: Проскуркин Александр Трифонович
Отец ребёнка: Проскуркин Трифон Сергеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно