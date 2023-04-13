Гусева Устинья Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1858
Отец ребёнка: Гусев Артемий Леонтьевич
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Проскуркина Наталья Артемьевна
Отец ребёнка: Гусев Артемий Леонтьевич
Рождение ребёнка
26.01.1862
Дочь: Анна Артемьевна
Отец ребёнка: Гусев Артемий Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно