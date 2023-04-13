Гусева Устинья Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева Устинья Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1858

Сын: Гусев Андрей Артемьевич

Отец ребёнка: Гусев Артемий Леонтьевич

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Проскуркина Наталья Артемьевна

Отец ребёнка: Гусев Артемий Леонтьевич

Рождение ребёнка
26.01.1862

Дочь: Анна Артемьевна

Отец ребёнка: Гусев Артемий Леонтьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Артемий Леонтьевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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