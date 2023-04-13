Гусев Артемий Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусев Артемий Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1858

Сын: Гусев Андрей Артемьевич

Мать ребёнка: Гусева Устинья Трофимовна

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Проскуркина Наталья Артемьевна

Мать ребёнка: Гусева Устинья Трофимовна

Рождение ребёнка
26.01.1862

Дочь: Анна Артемьевна

Мать ребёнка: Гусева Устинья Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Устинья Трофимовна

Работа или профессия
Неизвестно
купец
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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