Проскуркин Трифон Сергеевич
Место рождения
Дата рождения01.02.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1863
Бракосочетание
02.02.1881
Рождение ребёнка
23.12.1881
Сын: Проскуркин Павел Трифонович
Мать ребёнка: Проскуркина Наталья Артемьевна
Рождение ребёнка
18.08.1883
Сын: Проскуркин Александр Трифонович
Мать ребёнка: Проскуркина Наталья Артемьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно