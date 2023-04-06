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Проскуркин Трифон Сергеевич

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

01.02.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1863

Отец: Проскуркин Сергей Васильевич

Мать: Проскуркина Татьяна Федоровна

Бракосочетание
02.02.1881

Жена: Проскуркина Наталья Артемьевна

Рождение ребёнка
23.12.1881

Сын: Проскуркин Павел Трифонович

Мать ребёнка: Проскуркина Наталья Артемьевна

Рождение ребёнка
18.08.1883

Сын: Проскуркин Александр Трифонович

Мать ребёнка: Проскуркина Наталья Артемьевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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