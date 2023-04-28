Вотякова (Клестова) Наталiя Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вотякова (Клестова) Наталiя Николаева

Место рождения

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

21.08.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1852

Отец: Клестов Николай Стефанов

Мать: Клестова Дарiя Феодорова

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
06.11.1868

Муж: Вотяков Евфимiй Алексiев

Рождение ребёнка
02.11.1869

Дочь: Вотякова Александра Ефимова

Отец ребёнка: Вотяков Евфимiй Алексiев

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
12.04.1874

Дочь: Вотякова Ирина Ефимова

Отец ребёнка: Вотяков Евфимiй Алексiев

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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