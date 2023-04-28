Вотякова (Клестова) Наталiя Николаева
Место рождения
Дата рождения21.08.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1852
Отец: Клестов Николай Стефанов
Мать: Клестова Дарiя Феодорова
Бракосочетание
06.11.1868
Рождение ребёнка
02.11.1869
Дочь: Вотякова Александра Ефимова
Отец ребёнка: Вотяков Евфимiй Алексiев
Рождение ребёнка
12.04.1874
Дочь: Вотякова Ирина Ефимова
Отец ребёнка: Вотяков Евфимiй Алексiев
Смерть
Неизвестно