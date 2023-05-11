Клестов Николай Стефанов
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Клестов Стефан Иосифов
Мать: Анастасiя Михайлова
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Клестова Дарiя Феодорова
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Клестова Дарiя Феодорова
Рождение ребёнка
01.10.1842
Дочь: Пелагiя Николаева
Мать ребёнка: Клестова Дарiя Феодорова
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Клестова Дарiя Феодорова
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Вера Николаева
Мать ребёнка: Клестова Дарiя Феодорова
Рождение ребёнка
30.09.1850
Дочь: Параскева Николаева
Мать ребёнка: Клестова Дарiя Феодорова
Рождение ребёнка
21.08.1852
Дочь: Вотякова Наталiя Николаева
Мать ребёнка: Клестова Дарiя Феодорова
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
1855