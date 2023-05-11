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Клестов Николай Стефанов

Место рождения

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1817

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Клестов Стефан Иосифов

Мать: Анастасiя Михайлова

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1838

Сын: Клестов Иван Николаев

Мать ребёнка: Клестова Дарiя Феодорова

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1841

Сын: Клестов Анфим Николаев

Мать ребёнка: Клестова Дарiя Феодорова

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.10.1842

Дочь: Пелагiя Николаева

Мать ребёнка: Клестова Дарiя Феодорова

Рождение ребёнка
1845

Сын: Клестов Васiлий Николаев

Мать ребёнка: Клестова Дарiя Феодорова

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Вера Николаева

Мать ребёнка: Клестова Дарiя Феодорова

Рождение ребёнка
30.09.1850

Дочь: Параскева Николаева

Мать ребёнка: Клестова Дарiя Феодорова

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.08.1852

Дочь: Вотякова Наталiя Николаева

Мать ребёнка: Клестова Дарiя Феодорова

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
1855
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