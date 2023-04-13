(Клестова) Анастасiя Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1810
Дочь: Параскева Стефанова
Отец ребёнка: Клестов Стефан Иосифов
Рождение ребёнка
05.01.1817
Отец ребёнка: Клестов Стефан Иосифов
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Клестов Стефан Иосифов
Рождение ребёнка
21.03.1819
Дочь: Матрона Стефанова
Отец ребёнка: Клестов Стефан Иосифов
Рождение ребёнка
09.07.1826
Сын: Клестов Владимир Стефанов
Отец ребёнка: Клестов Стефан Иосифов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагiя Стефанова
Отец ребёнка: Клестов Стефан Иосифов
Смерть
Неизвестно