(Клестова) Анастасiя Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Клестова) Анастасiя Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1810

Дочь: Параскева Стефанова

Отец ребёнка: Клестов Стефан Иосифов

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
05.01.1817

Сын: Клестов Козма Стефанов

Отец ребёнка: Клестов Стефан Иосифов

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1817

Сын: Клестов Николай Стефанов

Отец ребёнка: Клестов Стефан Иосифов

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.03.1819

Дочь: Матрона Стефанова

Отец ребёнка: Клестов Стефан Иосифов

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.07.1826

Сын: Клестов Владимир Стефанов

Отец ребёнка: Клестов Стефан Иосифов

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагiя Стефанова

Отец ребёнка: Клестов Стефан Иосифов

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно