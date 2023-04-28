Клестова (Кочурова) Дарiя Феодорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клестова (Кочурова) Дарiя Феодорова

Место рождения

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

19.03.1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1817

Отец: Кочуров Федор Семенов

Мать: Марiя Устинова

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1838

Сын: Клестов Иван Николаев

Отец ребёнка: Клестов Николай Стефанов

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1841

Сын: Клестов Анфим Николаев

Отец ребёнка: Клестов Николай Стефанов

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.10.1842

Дочь: Пелагiя Николаева

Отец ребёнка: Клестов Николай Стефанов

Рождение ребёнка
1845

Сын: Клестов Васiлий Николаев

Отец ребёнка: Клестов Николай Стефанов

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Вера Николаева

Отец ребёнка: Клестов Николай Стефанов

Рождение ребёнка
30.09.1850

Дочь: Параскева Николаева

Отец ребёнка: Клестов Николай Стефанов

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.08.1852

Дочь: Вотякова Наталiя Николаева

Отец ребёнка: Клестов Николай Стефанов

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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