Клестова (Кочурова) Дарiя Феодорова
Место рождения
Дата рождения19.03.1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1817
Отец: Кочуров Федор Семенов
Мать: Марiя Устинова
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Клестов Николай Стефанов
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Клестов Николай Стефанов
Рождение ребёнка
01.10.1842
Дочь: Пелагiя Николаева
Отец ребёнка: Клестов Николай Стефанов
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Клестов Николай Стефанов
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Вера Николаева
Отец ребёнка: Клестов Николай Стефанов
Рождение ребёнка
30.09.1850
Дочь: Параскева Николаева
Отец ребёнка: Клестов Николай Стефанов
Рождение ребёнка
21.08.1852
Дочь: Вотякова Наталiя Николаева
Отец ребёнка: Клестов Николай Стефанов
Смерть
Неизвестно