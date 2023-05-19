Вотяков Евфимiй Алексiев
Место рождения
Дата рождения25.12.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1849
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
06.11.1868
Рождение ребёнка
02.11.1869
Дочь: Вотякова Александра Ефимова
Мать ребёнка: Вотякова Наталiя Николаева
Рождение ребёнка
12.04.1874
Дочь: Вотякова Ирина Ефимова
Мать ребёнка: Вотякова Наталiя Николаева
Рождение ребёнка
1880
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Анна Ефимова
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1889
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Агафiя Евфимова
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно