Вотяков Евфимiй Алексiев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вотяков Евфимiй Алексiев

Место рождения

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

25.12.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1823 г.р.

Жена

1852 г.р.

Дети

1869 г.р.
1874 г.р.
1880 г.р.
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1891 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1849

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Чукавина Евдокiя Трофимова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
06.11.1868

Жена: Вотякова Наталiя Николаева

Рождение ребёнка
02.11.1869

Дочь: Вотякова Александра Ефимова

Мать ребёнка: Вотякова Наталiя Николаева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
12.04.1874

Дочь: Вотякова Ирина Ефимова

Мать ребёнка: Вотякова Наталiя Николаева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1880

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Анна Ефимова

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1889

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Агафiя Евфимова

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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