Семёнов Евдоким Елисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнов Евдоким Елисеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

14.12.1980

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Семёнов Елисей

Мать: Анна

Рождение ребёнка
19.01.1934

Дочь: Иванова Татьяна Евдокимовна

Мать ребёнка: Семёнова Ефросинья Тимофеевна

Рождение ребёнка
?.07.1939

Дочь: Гречкина Надежда Евдокимовна

Мать ребёнка: Семёнова Ефросинья Тимофеевна

Рождение ребёнка
09.10.1946

Сын: Семёнов Сергей Евдокимович

Мать ребёнка: Семёнова Ефросинья Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рябова Дина Евдокимовна

Мать ребёнка: Семёнова Ефросинья Тимофеевна

Смерть
14.12.1980
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