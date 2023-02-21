Семёнов Евдоким Елисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти14.12.1980
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Семёнов Елисей
Мать: Анна
Рождение ребёнка
19.01.1934
Дочь: Иванова Татьяна Евдокимовна
Мать ребёнка: Семёнова Ефросинья Тимофеевна
Рождение ребёнка
?.07.1939
Дочь: Гречкина Надежда Евдокимовна
Мать ребёнка: Семёнова Ефросинья Тимофеевна
Рождение ребёнка
09.10.1946
Сын: Семёнов Сергей Евдокимович
Мать ребёнка: Семёнова Ефросинья Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рябова Дина Евдокимовна
Мать ребёнка: Семёнова Ефросинья Тимофеевна
Смерть
14.12.1980