Семёнова Ефросинья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнова Ефросинья Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

21.07.1985

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Тимофей

Мать: Мокрида

Рождение ребёнка
19.01.1934

Дочь: Иванова Татьяна Евдокимовна

Отец ребёнка: Семёнов Евдоким Елисеевич

Рождение ребёнка
?.07.1939

Дочь: Гречкина Надежда Евдокимовна

Отец ребёнка: Семёнов Евдоким Елисеевич

Рождение ребёнка
09.10.1946

Сын: Семёнов Сергей Евдокимович

Отец ребёнка: Семёнов Евдоким Елисеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рябова Дина Евдокимовна

Отец ребёнка: Семёнов Евдоким Елисеевич

Смерть
21.07.1985
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