Семёнова Ефросинья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти21.07.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.01.1934
Дочь: Иванова Татьяна Евдокимовна
Отец ребёнка: Семёнов Евдоким Елисеевич
Рождение ребёнка
?.07.1939
Дочь: Гречкина Надежда Евдокимовна
Отец ребёнка: Семёнов Евдоким Елисеевич
Рождение ребёнка
09.10.1946
Сын: Семёнов Сергей Евдокимович
Отец ребёнка: Семёнов Евдоким Елисеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рябова Дина Евдокимовна
Отец ребёнка: Семёнов Евдоким Елисеевич
Смерть
21.07.1985