Семёнов Сергей Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.10.1946
Дата смерти03.12.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1946
Рождение ребёнка
14.01.1972
Сын: Семёнов Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Семёнова Нина Никифоровна
Рождение ребёнка
19.09.1975
Сын: Семёнов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Семёнова Нина Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.12.2003