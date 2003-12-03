Семёнов Сергей Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемёнов Сергей Евдокимович

Семёнов Сергей Евдокимович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1946

Дата смерти

03.12.2003

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1946

Отец: Семёнов Евдоким Елисеевич

Мать: Семёнова Ефросинья Тимофеевна

Рождение ребёнка
14.01.1972

Сын: Семёнов Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Семёнова Нина Никифоровна

Рождение ребёнка
19.09.1975

Сын: Семёнов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Семёнова Нина Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семёнова Нина Никифоровна

Смерть
03.12.2003
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close