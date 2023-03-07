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Петухова Ксения Федоровна

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Место рождения

Хотисино, Думиничский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

07.11.1908

Дата смерти

28.07.1984

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1908

Отец: Петухов Фёдор Михайлович

Мать: Петухова Варвара Николаевна

Хотисино, Думиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
12.02.1927

Дочь: Никулина Марфа Тимофеевна

Отец ребёнка: Никулин Тимофей Петрович

Хотисино, Думиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
28.06.1929

Дочь: Никулина Марина Тимофеевна

Отец ребёнка: Никулин Тимофей Петрович

Хотисино, Думиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
13.03.1932

Дочь: Поросятникова Евдокия Тимофеева

Отец ребёнка: Никулин Тимофей Петрович

Хотисино, Думиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
08.01.1935

Сын: Никулин Иосиф Тимофеевич

Отец ребёнка: Никулин Тимофей Петрович

Хотисино, Думиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
27.04.1937

Дочь: Никулина Василиса Тимофеевна

Отец ребёнка: Никулин Тимофей Петрович

Хотисино, Думиничский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никулин Тимофей Петрович

Смерть
28.07.1984
Переделки, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
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