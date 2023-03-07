Петухова Ксения Федоровна
Место рождения
Дата рождения07.11.1908
Дата смерти28.07.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1908
Рождение ребёнка
12.02.1927
Дочь: Никулина Марфа Тимофеевна
Отец ребёнка: Никулин Тимофей Петрович
Рождение ребёнка
28.06.1929
Дочь: Никулина Марина Тимофеевна
Отец ребёнка: Никулин Тимофей Петрович
Рождение ребёнка
13.03.1932
Дочь: Поросятникова Евдокия Тимофеева
Отец ребёнка: Никулин Тимофей Петрович
Рождение ребёнка
08.01.1935
Отец ребёнка: Никулин Тимофей Петрович
Рождение ребёнка
27.04.1937
Дочь: Никулина Василиса Тимофеевна
Отец ребёнка: Никулин Тимофей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.07.1984
Переделки, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область