Петухова Варвара Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти22.08.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1908
Дочь: Петухова Ксения Федоровна
Отец ребёнка: Петухов Фёдор Михайлович
Хотисино, Думиничский муниципальный район, Калужская область
Смерть
22.08.1947
Переделки, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область