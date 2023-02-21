Петухова Варвара Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухова Варвара Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

22.08.1947

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1908

Дочь: Петухова Ксения Федоровна

Отец ребёнка: Петухов Фёдор Михайлович

Хотисино, Думиничский муниципальный район, Калужская область
Смерть
22.08.1947
Переделки, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
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