Никулин Тимофей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикулин Тимофей Петрович

Никулин Тимофей Петрович

Место рождения

Хотисино, Думиничский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1894

Дата смерти

05.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Никулин Петр Семенович

Мать: Никулина Марина Семёновна

Хотисино, Думиничский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петухова Ксения Федоровна

Рождение ребёнка
08.04.1927

Дочь: Никулина Марфа Тимофеевна

Мать ребёнка: Петухова Ксения Федоровна

Хотисино, Думиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
28.06.1929

Дочь: Никулина Марина Тимофеевна

Мать ребёнка: Петухова Ксения Федоровна

Хотисино, Думиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
13.03.1932

Дочь: Поросятникова (Никулина) Евдокия Тимофеева

Мать ребёнка: Петухова Ксения Федоровна

Хотисино, Думиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
08.01.1935

Сын: Никулин Иосиф Тимофеевич

Мать ребёнка: Петухова Ксения Федоровна

Хотисино, Думиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
27.04.1937

Дочь: Никулина Василиса Тимофеевна

Мать ребёнка: Петухова Ксения Федоровна

Хотисино, Думиничский муниципальный район, Калужская область
Смерть
05.03.1942

Мы используем куки для улучшения работы сайта.