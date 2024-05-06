Никулин Тимофей Петрович
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смерти05.03.1942
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Никулин Петр Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.04.1927
Дочь: Никулина Марфа Тимофеевна
Мать ребёнка: Петухова Ксения Федоровна
Рождение ребёнка
28.06.1929
Дочь: Никулина Марина Тимофеевна
Мать ребёнка: Петухова Ксения Федоровна
Рождение ребёнка
13.03.1932
Дочь: Поросятникова (Никулина) Евдокия Тимофеева
Мать ребёнка: Петухова Ксения Федоровна
Рождение ребёнка
08.01.1935
Мать ребёнка: Петухова Ксения Федоровна
Рождение ребёнка
27.04.1937
Дочь: Никулина Василиса Тимофеевна
Мать ребёнка: Петухова Ксения Федоровна
Смерть
05.03.1942