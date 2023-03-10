Дубовик (Неизвестно) Екатерина Афонасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубовик (Неизвестно) Екатерина Афонасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1904

Сын: Дубовик Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Дубовик Михаил Моисеевич

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1904
Рождение ребёнка
12.01.1907

Дочь: Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Дубовик Михаил Моисеевич

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1907
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубовик Михаил Моисеевич

Работа или профессия
Неизвестно
казачка
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
Неизвестно
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