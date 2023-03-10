(Дубовик) Татьяна Михайловна
Место рождения
Дата рождения12.01.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1907
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1907
Работа или профессия
Неизвестно
дочь казака
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Крещение
13.01.1907
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1907
Смерть
Неизвестно