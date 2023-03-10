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(Дубовик) Татьяна Михайловна

Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

12.01.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1907

Отец: Дубовик Михаил Моисеевич

Мать: Дубовик (Неизвестно) Екатерина Афонасьевна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1907
Работа или профессия
Неизвестно
дочь казака
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Крещение
13.01.1907
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1907
Смерть
Неизвестно

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