Дубовик Михаил Моисеевич
Место рождения
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.10.1904
Сын: Дубовик Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Дубовик Екатерина Афонасьевна
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1904
Рождение ребёнка
12.01.1907
Дочь: Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Дубовик Екатерина Афонасьевна
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1907
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
Неизвестно