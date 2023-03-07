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Дубовик Михаил Моисеевич

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Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.10.1904

Сын: Дубовик Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Дубовик Екатерина Афонасьевна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1904
Рождение ребёнка
12.01.1907

Дочь: Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Дубовик Екатерина Афонасьевна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1907
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубовик Екатерина Афонасьевна

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
Неизвестно
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