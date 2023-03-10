Дубовик Сергей Михайлович
Место рождения
Дата рождения05.10.1904
Дата смерти19.12.1904
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1904
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1904
Работа или профессия
Неизвестно
сын казака
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Крещение
06.10.1904
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1904
Смерть
19.12.1904
Причина смерти: от детской | г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1904