Савлуков Данила Ермолаев
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Ермолай Тимофеев
Мать: Марина Силуянова
Бракосочетание
08.05.1795
Жена: Евдокия Гаврилова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
31.08.1796
Сын: Александр Данилов
Мать ребёнка: Евдокия Гаврилова
Рождение ребёнка
16.02.1801
Дочь: Татьяна Данилова
Мать ребёнка: Евдокия Гаврилова
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: Евдокия Гаврилова
Бракосочетание
15.09.1802
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1804
Сын: Михаил Данилов
Мать ребёнка: Евдокия Гаврилова
Рождение ребёнка
19.08.1806
Сын: Савлуков Демид (Дементий) Данилов
Мать ребёнка: Савлукова Евдокия Косьмина
Рождение ребёнка
09.05.1809
Сын: Исидор Данилов
Мать ребёнка: Евдокия Гаврилова
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Евдокия Гаврилова
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Елена Данилова
Мать ребёнка: Евдокия Гаврилова
Смерть
1848