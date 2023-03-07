Савлуков Данила Ермолаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавлуков Данила Ермолаев

Савлуков Данила Ермолаев

avatar

Место рождения

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1776

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Ермолай Тимофеев

Мать: Марина Силуянова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
08.05.1795

Жена: Евдокия Гаврилова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
31.08.1796

Сын: Александр Данилов

Мать ребёнка: Евдокия Гаврилова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.02.1801

Дочь: Татьяна Данилова

Мать ребёнка: Евдокия Гаврилова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Савлуков Филипп Данилов

Мать ребёнка: Евдокия Гаврилова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
15.09.1802

Жена: Савлукова Евдокия Косьмина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1804

Сын: Михаил Данилов

Мать ребёнка: Евдокия Гаврилова

Рождение ребёнка
19.08.1806

Сын: Савлуков Демид (Дементий) Данилов

Мать ребёнка: Савлукова Евдокия Косьмина

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.05.1809

Сын: Исидор Данилов

Мать ребёнка: Евдокия Гаврилова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Савлуков Роман Данилов

Мать ребёнка: Евдокия Гаврилова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Елена Данилова

Мать ребёнка: Евдокия Гаврилова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
1848
Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close