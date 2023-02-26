Савлукова Евдокия Косьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савлукова Евдокия Косьмина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1776 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.09.1802

Муж: Савлуков Данила Ермолаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.08.1806

Сын: Савлуков Демид (Дементий) Данилов

Отец ребёнка: Савлуков Данила Ермолаев

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
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