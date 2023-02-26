Савлукова Евдокия Косьмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.09.1802
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.08.1806
Сын: Савлуков Демид (Дементий) Данилов
Отец ребёнка: Савлуков Данила Ермолаев
Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно