Евдокия Гаврилова
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смерти22.03.1802
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Гавриил Ананьин
Мать: ?
Бракосочетание
08.05.1795
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
31.08.1796
Сын: Александр Данилов
Отец ребёнка: Савлуков Данила Ермолаев
Рождение ребёнка
16.02.1801
Дочь: Татьяна Данилова
Отец ребёнка: Савлуков Данила Ермолаев
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Савлуков Данила Ермолаев
Смерть
22.03.1802
Рождение ребёнка
1804
Сын: Михаил Данилов
Отец ребёнка: Савлуков Данила Ермолаев
Рождение ребёнка
09.05.1809
Сын: Исидор Данилов
Отец ребёнка: Савлуков Данила Ермолаев
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Савлуков Данила Ермолаев
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Елена Данилова
Отец ребёнка: Савлуков Данила Ермолаев