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Евдокия Гаврилова

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Место рождения

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1775

Дата смерти

22.03.1802

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Гавриил Ананьин

Мать: ?

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
08.05.1795

Муж: Савлуков Данила Ермолаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
31.08.1796

Сын: Александр Данилов

Отец ребёнка: Савлуков Данила Ермолаев

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.02.1801

Дочь: Татьяна Данилова

Отец ребёнка: Савлуков Данила Ермолаев

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Савлуков Филипп Данилов

Отец ребёнка: Савлуков Данила Ермолаев

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
22.03.1802
Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Михаил Данилов

Отец ребёнка: Савлуков Данила Ермолаев

Рождение ребёнка
09.05.1809

Сын: Исидор Данилов

Отец ребёнка: Савлуков Данила Ермолаев

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Савлуков Роман Данилов

Отец ребёнка: Савлуков Данила Ермолаев

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Елена Данилова

Отец ребёнка: Савлуков Данила Ермолаев

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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