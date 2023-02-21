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Васнецов Алексей Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1875

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1875

Отец: Васнецов Матвей Иванович

Мать: Васнецова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
08.12.1903

Дочь: Зинаида Алексеевна

Мать ребёнка: Васнецова Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1904

Дочь: Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Васнецова Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1911

Дочь: Алевтина Алексеевна

Мать ребёнка: Васнецова Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Васнецова Ольга Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
Священник с. Святопольское Глаз. уезд (1904 г.); с.Верхосунье Глаз. у. с 1906
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