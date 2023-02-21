Васнецов Алексей Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.1875
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1875
Рождение ребёнка
08.12.1903
Дочь: Зинаида Алексеевна
Мать ребёнка: Васнецова Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1904
Дочь: Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Васнецова Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1911
Дочь: Алевтина Алексеевна
Мать ребёнка: Васнецова Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1912
Дочь: Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Васнецова Ольга Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
Священник с. Святопольское Глаз. уезд (1904 г.); с.Верхосунье Глаз. у. с 1906