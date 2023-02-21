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Васнецов Матвей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

1902

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: Васнецов Иван Гаврилович

Мать: Васнецова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1863

Дочь: Мария Матвеевна

Мать ребёнка: Васнецова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: Антонина Матвеевна

Мать ребёнка: Васнецова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1867

Дочь: Павла Матвеевна

Мать ребёнка: Васнецова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Васнецова Анна Матвеевна

Мать ребёнка: Васнецова Мария Николаевна

Чепецкое, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
28.09.1875

Сын: Васнецов Алексей Матвеевич

Мать ребёнка: Васнецова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1879

Дочь: Упшинская Надежда Матвеевна

Мать ребёнка: Васнецова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1879

Дочь: Елизавета Матвеевна

Мать ребёнка: Васнецова Мария Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Священник с. Усть-Чепецкое 1875, с. Красное с 1900
Смерть
1902
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