Васнецов Матвей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1842
Дата смерти1902
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Отец: Васнецов Иван Гаврилович
Мать: Васнецова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1863
Дочь: Мария Матвеевна
Мать ребёнка: Васнецова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: Антонина Матвеевна
Мать ребёнка: Васнецова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1867
Дочь: Павла Матвеевна
Мать ребёнка: Васнецова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Васнецова Анна Матвеевна
Мать ребёнка: Васнецова Мария Николаевна
Чепецкое, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
28.09.1875
Сын: Васнецов Алексей Матвеевич
Мать ребёнка: Васнецова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1879
Дочь: Упшинская Надежда Матвеевна
Мать ребёнка: Васнецова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1879
Дочь: Елизавета Матвеевна
Мать ребёнка: Васнецова Мария Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
Священник с. Усть-Чепецкое 1875, с. Красное с 1900
Смерть
1902