Васнецова (Лопатина) Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1863
Дочь: Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Васнецов Матвей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: Антонина Матвеевна
Отец ребёнка: Васнецов Матвей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1867
Дочь: Павла Матвеевна
Отец ребёнка: Васнецов Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Васнецова Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Васнецов Матвей Иванович
Чепецкое, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
28.09.1875
Сын: Васнецов Алексей Матвеевич
Отец ребёнка: Васнецов Матвей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1879
Дочь: Упшинская Надежда Матвеевна
Отец ребёнка: Васнецов Матвей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1879
Дочь: Елизавета Матвеевна
Отец ребёнка: Васнецов Матвей Иванович
Работа или профессия
Неизвестно