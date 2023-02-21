Васнецова (Лопатина) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васнецова (Лопатина) Мария Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1863

Дочь: Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Васнецов Матвей Иванович

Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: Антонина Матвеевна

Отец ребёнка: Васнецов Матвей Иванович

Рождение ребёнка
Около 1867

Дочь: Павла Матвеевна

Отец ребёнка: Васнецов Матвей Иванович

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Васнецова Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Васнецов Матвей Иванович

Чепецкое, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
28.09.1875

Сын: Васнецов Алексей Матвеевич

Отец ребёнка: Васнецов Матвей Иванович

Рождение ребёнка
Около 1879

Дочь: Упшинская Надежда Матвеевна

Отец ребёнка: Васнецов Матвей Иванович

Рождение ребёнка
Около 1879

Дочь: Елизавета Матвеевна

Отец ребёнка: Васнецов Матвей Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
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