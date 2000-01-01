Васнецова (Персидская) Ольга Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.05.1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.12.1903
Дочь: Зинаида Алексеевна
Отец ребёнка: Васнецов Алексей Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1904
Дочь: Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Васнецов Алексей Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1911
Дочь: Алевтина Алексеевна
Отец ребёнка: Васнецов Алексей Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1912
Дочь: Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Васнецов Алексей Матвеевич
Работа или профессия
Неизвестно
дьяконская дочь