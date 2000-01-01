Васнецова (Персидская) Ольга Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васнецова (Персидская) Ольга Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.05.1881

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.12.1903

Дочь: Зинаида Алексеевна

Отец ребёнка: Васнецов Алексей Матвеевич

Рождение ребёнка
Около 1904

Дочь: Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Васнецов Алексей Матвеевич

Рождение ребёнка
Около 1911

Дочь: Алевтина Алексеевна

Отец ребёнка: Васнецов Алексей Матвеевич

Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Васнецов Алексей Матвеевич

Работа или профессия
Неизвестно
дьяконская дочь
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