(Хусаинова) Маймунабану Мулла Хуснетдин Кызы
Место рожденияд.Малые Ширданы Ширданскую волость Свияжского уезда Казанской губерни
Дата рождения1855
Дата смерти1931
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Минкин Гарифулла Валиуллович
Отец ребёнка: Минкин Валиулла N1C1
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Минкин Хасан
Отец ребёнка: Минкин Валиулла N1C1
Образование
Неизвестно
На фото метрика о браке в 1878 году в д. Малые Ширданы, написано: никах №8. дата 12.07, Маймуна 27 лет, дочь Хуснетдина сына Хусаина, и той же деревни Валиулла сын Фазлуллы 39 лет, вдовец, Представите... Показать все
Бракосочетание
12.07.1878
Муж: Минкин Валиулла N1C1
Рождение ребёнка
1883
Сын: Минкин Хусаин Валиуллович
Отец ребёнка: Минкин Валиулла N1C1
Рождение ребёнка
18.07.1886
Сын: Минкин Калимулла N1C1 Валиулла Улы
Отец ребёнка: Минкин Валиулла N1C1
Рождение ребёнка
23.02.1891
Дочь: (Минкина) Камиля Валиулла Кызы
Отец ребёнка: Минкин Валиулла N1C1
Смерть
1931