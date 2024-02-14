(Хусаинова) Маймунабану Мулла Хуснетдин Кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Хусаинова) Маймунабану Мулла Хуснетдин Кызы

Место рождения

д.Малые Ширданы Ширданскую волость Свияжского уезда Казанской губерни

Дата рождения

1855

Дата смерти

1931

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Хасаинов Хуснутдин Мулла

Мать: (Маметкулова) Уммугульсум

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минкин Гарифулла Валиуллович

Отец ребёнка: Минкин Валиулла N1C1

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минкин Хасан

Отец ребёнка: Минкин Валиулла N1C1

Образование
Неизвестно
На фото метрика о браке в 1878 году в д. Малые Ширданы, написано: никах №8. дата 12.07, Маймуна 27 лет, дочь Хуснетдина сына Хусаина, и той же деревни Валиулла сын Фазлуллы 39 лет, вдовец, Представите... Показать все
Бракосочетание
12.07.1878

Муж: Минкин Валиулла N1C1

Рождение ребёнка
1883

Сын: Минкин Хусаин Валиуллович

Отец ребёнка: Минкин Валиулла N1C1

Рождение ребёнка
18.07.1886

Сын: Минкин Калимулла N1C1 Валиулла Улы

Отец ребёнка: Минкин Валиулла N1C1

Рождение ребёнка
23.02.1891

Дочь: (Минкина) Камиля Валиулла Кызы

Отец ребёнка: Минкин Валиулла N1C1

Смерть
1931

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