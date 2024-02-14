(Маметкулова) Уммугульсум
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1837
Дочь: (Хусаинова) Хадичабану
Отец ребёнка: Хасаинов Хуснутдин Мулла
Рождение ребёнка
28.07.1840
Сын: Хусаинов Абдулкадыр
Отец ребёнка: Хасаинов Хуснутдин Мулла
Рождение ребёнка
26.09.1845
Сын: Хусаинов Абдулвакиль
Отец ребёнка: Хасаинов Хуснутдин Мулла
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Хусаинова) Нафисабану
Отец ребёнка: Хасаинов Хуснутдин Мулла
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Хусаинова) Сафиабану
Отец ребёнка: Хасаинов Хуснутдин Мулла
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Хусаинова) Маймунабану Мулла Хуснетдин Кызы
Отец ребёнка: Хасаинов Хуснутдин Мулла
Смерть
Неизвестно