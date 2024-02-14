(Маметкулова) Уммугульсум — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Маметкулова) Уммугульсум

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хасаинов Хуснутдин Мулла

Рождение ребёнка
1837

Дочь: (Хусаинова) Хадичабану

Отец ребёнка: Хасаинов Хуснутдин Мулла

Рождение ребёнка
28.07.1840

Сын: Хусаинов Абдулкадыр

Отец ребёнка: Хасаинов Хуснутдин Мулла

Рождение ребёнка
26.09.1845

Сын: Хусаинов Абдулвакиль

Отец ребёнка: Хасаинов Хуснутдин Мулла

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Хусаинова) Нафисабану

Отец ребёнка: Хасаинов Хуснутдин Мулла

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Хусаинова) Сафиабану

Отец ребёнка: Хасаинов Хуснутдин Мулла

Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Хусаинова) Маймунабану Мулла Хуснетдин Кызы

Отец ребёнка: Хасаинов Хуснутдин Мулла

Смерть
Неизвестно

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