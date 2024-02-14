(Минкина) Камиля Валиулла Кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Минкина) Камиля Валиулла Кызы

(Минкина) Камиля Валиулла Кызы

Место рождения

Урда, Западный Казахстан, Ханская Ставка

Дата рождения

23.02.1891

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1891

Отец: Минкин Валиулла N1C1

Мать: (Хусаинова) Маймунабану Мулла Хуснетдин Кызы

Образование
Неизвестно
Фото метрик о рождении из ГААО F-1115-Op-1-D-228-L-003 мечети Урды (Ханская ставка), №5. Бибикамиля, родилась 23.02.1891, её отец житель своего дома в Урде торговец Казанской губернии Свияжского уезда... Показать все
Смерть
1972

Мы используем куки для улучшения работы сайта.