(Минкина) Камиля Валиулла Кызы
Место рожденияУрда, Западный Казахстан, Ханская Ставка
Дата рождения23.02.1891
Дата смерти1972
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1891
Образование
Неизвестно
Фото метрик о рождении из ГААО F-1115-Op-1-D-228-L-003 мечети Урды (Ханская ставка), №5. Бибикамиля, родилась 23.02.1891, её отец житель своего дома в Урде торговец Казанской губернии Свияжского уезда... Показать все
Смерть
1972