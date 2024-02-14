Минкин Валиулла N1C1
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы,Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рождения10.01.1839
Дата смерти11.09.1890
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1839
Отец: Минкин Фазлулла
Мать: (Мавляшева) Хабибзямал
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Минкин Гарифулла Валиуллович
Мать ребёнка: (Хусаинова) Маймунабану Мулла Хуснетдин Кызы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Минкин Хасан
Мать ребёнка: (Хусаинова) Маймунабану Мулла Хуснетдин Кызы
Образование
Неизвестно
Приведено фото ревизской сказки 1850 года деревни Малые Ширданы из ГА РТ, здесь указана дата рождения Валиуллы 10.01 1839, а также фото с метрикой о смерти Валиуллы. На другом фото метрические записи... Показать все
Рождение ребёнка
01.03.1871
Сын: Лотфулла
Мать ребёнка: Бибижазира Мухамедвали Кызы
Рождение ребёнка
29.08.1872
Мать ребёнка: Бибижазира Мухамедвали Кызы
Бракосочетание
12.07.1878
Рождение ребёнка
1883
Сын: Минкин Хусаин Валиуллович
Мать ребёнка: (Хусаинова) Маймунабану Мулла Хуснетдин Кызы
Рождение ребёнка
18.07.1886
Смерть
11.09.1890
Рождение ребёнка
23.02.1891
Дочь: (Минкина) Камиля Валиулла Кызы
Мать ребёнка: (Хусаинова) Маймунабану Мулла Хуснетдин Кызы