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Минкин Валиулла N1C1

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы,Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

10.01.1839

Дата смерти

11.09.1890

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1839

Отец: Минкин Фазлулла

Мать: (Мавляшева) Хабибзямал

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бибижазира Мухамедвали Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минкин Гарифулла Валиуллович

Мать ребёнка: (Хусаинова) Маймунабану Мулла Хуснетдин Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минкин Хасан

Мать ребёнка: (Хусаинова) Маймунабану Мулла Хуснетдин Кызы

Образование
Неизвестно
Приведено фото ревизской сказки 1850 года деревни Малые Ширданы из ГА РТ, здесь указана дата рождения Валиуллы 10.01 1839, а также фото с метрикой о смерти Валиуллы. На другом фото метрические записи... Показать все
Рождение ребёнка
01.03.1871

Сын: Лотфулла

Мать ребёнка: Бибижазира Мухамедвали Кызы

Рождение ребёнка
29.08.1872

Сын: Хайрулла Валиулла Улы

Мать ребёнка: Бибижазира Мухамедвали Кызы

Бракосочетание
12.07.1878

Жена: (Хусаинова) Маймунабану Мулла Хуснетдин Кызы

Рождение ребёнка
1883

Сын: Минкин Хусаин Валиуллович

Мать ребёнка: (Хусаинова) Маймунабану Мулла Хуснетдин Кызы

Рождение ребёнка
18.07.1886

Сын: Минкин Калимулла N1C1 Валиулла Улы

Мать ребёнка: (Хусаинова) Маймунабану Мулла Хуснетдин Кызы

Смерть
11.09.1890
Рождение ребёнка
23.02.1891

Дочь: (Минкина) Камиля Валиулла Кызы

Мать ребёнка: (Хусаинова) Маймунабану Мулла Хуснетдин Кызы

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