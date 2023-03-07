Демидовъ Гаврила
Место рождения
Дата рождения25.03.1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1834
Отец: Демидовъ Иванъ
Мать: Демидова Фекла
Бракосочетание
27.01.1857
Жена: Демидова Афимья
Рождение ребёнка
20.10.1857
Сын: Демидовъ Дмитрий
Мать ребёнка: Демидова Афимья
Рождение ребёнка
15.08.1859
Сын: Демидовъ Андрей
Мать ребёнка: Демидова Афимья
Рождение ребёнка
06.10.1860
Сын: Демидовъ Яковъ
Мать ребёнка: Демидова Афимья
Рождение ребёнка
27.05.1862
Сын: Демидовъ Никита
Мать ребёнка: Демидова Афимья
Рождение ребёнка
22.04.1864
Сын: Демидовъ Федоръ
Мать ребёнка: Демидова Афимья