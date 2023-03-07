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Демидовъ Гаврила

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

25.03.1834

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1834

Отец: Демидовъ Иванъ

Мать: Демидова Фекла

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
27.01.1857

Жена: Демидова Афимья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.10.1857

Сын: Демидовъ Дмитрий

Мать ребёнка: Демидова Афимья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.08.1859

Сын: Демидовъ Андрей

Мать ребёнка: Демидова Афимья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.10.1860

Сын: Демидовъ Яковъ

Мать ребёнка: Демидова Афимья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.05.1862

Сын: Демидовъ Никита

Мать ребёнка: Демидова Афимья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.04.1864

Сын: Демидовъ Федоръ

Мать ребёнка: Демидова Афимья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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