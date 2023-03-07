Демидовъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Демидовъ Егоръ
Мать: Демидова Пелагея
Рождение ребёнка
25.03.1834
Сын: Демидовъ Гаврила
Мать ребёнка: Демидова Фекла
Рождение ребёнка
08.05.1837
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Демидова Фекла
Рождение ребёнка
27.09.1838
Дочь: Арбузова Устинья
Мать ребёнка: Демидова Фекла
Рождение ребёнка
02.08.1841
Дочь: Кузнецова Евдокия
Мать ребёнка: Демидова Фекла
Рождение ребёнка
20.01.1844
Дочь: Ксения
Мать ребёнка: Демидова Фекла
Рождение ребёнка
28.06.1846
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Демидова Фекла
Рождение ребёнка
09.02.1848
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Демидова Фекла
Рождение ребёнка
27.01.1850
Дочь: Ксения
Мать ребёнка: Демидова Фекла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Демидова Фекла