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Демидовъ Иванъ

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1812

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Демидовъ Егоръ

Мать: Демидова Пелагея

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.03.1834

Сын: Демидовъ Гаврила

Мать ребёнка: Демидова Фекла

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.05.1837

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Демидова Фекла

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.09.1838

Дочь: Арбузова Устинья

Мать ребёнка: Демидова Фекла

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.08.1841

Дочь: Кузнецова Евдокия

Мать ребёнка: Демидова Фекла

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.01.1844

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: Демидова Фекла

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.06.1846

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Демидова Фекла

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.02.1848

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Демидова Фекла

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.01.1850

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: Демидова Фекла

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демидова Фекла

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