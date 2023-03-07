Демидова (Грызлова) Афимья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидова (Грызлова) Афимья

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

16.09.1834

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1834

Отец: Грызловъ Федоръ

Мать: Грызлова Прасковья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
27.01.1857

Муж: Демидовъ Гаврила

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.10.1857

Сын: Демидовъ Дмитрий

Отец ребёнка: Демидовъ Гаврила

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.08.1859

Сын: Демидовъ Андрей

Отец ребёнка: Демидовъ Гаврила

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.10.1860

Сын: Демидовъ Яковъ

Отец ребёнка: Демидовъ Гаврила

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.05.1862

Сын: Демидовъ Никита

Отец ребёнка: Демидовъ Гаврила

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.04.1864

Сын: Демидовъ Федоръ

Отец ребёнка: Демидовъ Гаврила

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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