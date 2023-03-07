Демидова (Грызлова) Афимья
Место рождения
Дата рождения16.09.1834
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1834
Отец: Грызловъ Федоръ
Мать: Грызлова Прасковья
Бракосочетание
27.01.1857
Муж: Демидовъ Гаврила
Рождение ребёнка
20.10.1857
Сын: Демидовъ Дмитрий
Отец ребёнка: Демидовъ Гаврила
Рождение ребёнка
15.08.1859
Сын: Демидовъ Андрей
Отец ребёнка: Демидовъ Гаврила
Рождение ребёнка
06.10.1860
Сын: Демидовъ Яковъ
Отец ребёнка: Демидовъ Гаврила
Рождение ребёнка
27.05.1862
Сын: Демидовъ Никита
Отец ребёнка: Демидовъ Гаврила
Рождение ребёнка
22.04.1864
Сын: Демидовъ Федоръ
Отец ребёнка: Демидовъ Гаврила