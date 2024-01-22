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Журавлева Анастасия Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1832

Дата смерти

06.07.1892

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1832

Отец: Трофим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова (Журавлева) Ксения Гавриловна

Отец ребёнка: Журавлев Гавриил Петрович

Рождение ребёнка
24.03.1863

Сын: Журавлев Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Журавлев Гавриил Петрович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
13.07.1869 ст.

Дочь: Галимская (Журавлева) Марина Гавриловна

Отец ребёнка: Журавлев Гавриил Петрович

Валяевка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
В метрической книге церкви села Валяевки за 1869 год значится: «Счет родившихся женска пола – 20. Месяц и день рождения/крещения – июль, 13/17. Имена родившихся – Марина. Звание, имя, отчество и фамил... Показать все
Смерть
06.07.1892

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