Журавлева Анастасия Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1832
Дата смерти06.07.1892
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
20.10.1832
Отец: Трофим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова (Журавлева) Ксения Гавриловна
Отец ребёнка: Журавлев Гавриил Петрович
Рождение ребёнка
24.03.1863
Отец ребёнка: Журавлев Гавриил Петрович
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
13.07.1869 ст.
Дочь: Галимская (Журавлева) Марина Гавриловна
Отец ребёнка: Журавлев Гавриил Петрович
Валяевка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
В метрической книге церкви села Валяевки за 1869 год значится: «Счет родившихся женска пола – 20. Месяц и день рождения/крещения – июль, 13/17. Имена родившихся – Марина. Звание, имя, отчество и фамил... Показать все
Смерть
06.07.1892