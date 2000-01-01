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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Валяевка Валяевской волости Пензенского уезда (исторические и подворные карточки для ежегодных записей). 1917 г. // Гос. архив Пензенской Показать все
Дело по ликвидации имения бывших владельцев Ермоловых и де Ливрон в с. Валяевка Валяевской волости Пензенского уезда. 1918–1920 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
165Валяевка, с. вл.при родниках.124043131133Церквей православных 2. Часовня. Мельница.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
17. Валяевка (Богородское), село бывшее владельческое, дворов 71, жителей 516, волостное правление, (уездный город в 12 верстах), 2 церкви православных, часовня, школа, б Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Валяевское