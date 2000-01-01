село Валяевка, село Валяевка, Пензенский уезд, Пензенская губерния (на 1913) — Familio

Валяевка

Пензенский уезд, Пензенская губерния (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Валяевка Валяевской волости Пензенского уезда (исторические и подворные карточки для ежегодных записей). 1917 г. // Гос. архив Пензенской Показать все
Дело по ликвидации имения бывших владельцев Ермоловых и де Ливрон в с. Валяевка Валяевской волости Пензенского уезда. 1918–1920 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Пензенский уезд
165Валяевка, с. вл.при родниках.124043131133Церквей православных 2. Часовня. Мельница.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Пензенский уезд, Валяевская волость
17. Валяевка (Богородское), село бывшее владельческое, дворов 71, жителей 516, волостное правление, (уездный город в 12 верстах), 2 церкви православных, часовня, школа, б Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пензенская губерния, Пензенский уезд, Валяевская волость
село Валяевское
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