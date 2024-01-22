Журавлев Гавриил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлев Гавриил Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1837

Дата смерти

09.06.1910

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1837

Отец: Журавлев Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.03.1863

Сын: Журавлев Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Журавлева Анастасия Трофимовна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
13.07.1869 ст.

Дочь: Галимская Марина Гавриловна

Мать ребёнка: Журавлева Анастасия Трофимовна

Валяевка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
В метрической книге церкви села Валяевки за 1869 год значится: «Счет родившихся женска пола – 20. Месяц и день рождения/крещения – июль, 13/17. Имена родившихся – Марина. Звание, имя, отчество и фамил... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Ксения Гавриловна

Мать ребёнка: Журавлева Анастасия Трофимовна

Смерть
09.06.1910
Пенза, город Пенза, Пензенская область
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