Журавлев Гавриил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1837
Дата смерти09.06.1910
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1837
Отец: Журавлев Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.03.1863
Мать ребёнка: Журавлева Анастасия Трофимовна
Рождение ребёнка
13.07.1869 ст.
Дочь: Галимская Марина Гавриловна
Мать ребёнка: Журавлева Анастасия Трофимовна
Валяевка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
В метрической книге церкви села Валяевки за 1869 год значится: «Счет родившихся женска пола – 20. Месяц и день рождения/крещения – июль, 13/17. Имена родившихся – Марина. Звание, имя, отчество и фамил... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Ксения Гавриловна
Мать ребёнка: Журавлева Анастасия Трофимовна
Смерть
09.06.1910