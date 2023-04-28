Мячев Василий Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
Отец: Мячев Яков Семёнович
Мать: Мячева Матрона Яковлевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 50 лист
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Мячева Федора Васильевна
Мать ребёнка: Мячева Мавра Ивановна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 50 лист
Рождение ребёнка
Около 1789
Мать ребёнка: Мячева Мавра Ивановна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 50 лист
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Мячева Пелагия Васильевна
Мать ребёнка: Мячева Мавра Ивановна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 50 лист
Рождение ребёнка
Около 1794
Мать ребёнка: Мячева Мавра Ивановна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 50 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мячева Мавра Ивановна
Смерть
Неизвестно