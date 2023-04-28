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Мячев Василий Яковлевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: Мячев Яков Семёнович

Мать: Мячева Матрона Яковлевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 50 лист
Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Мячева Федора Васильевна

Мать ребёнка: Мячева Мавра Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 50 лист
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Мячев Павел Васильевич

Мать ребёнка: Мячева Мавра Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 50 лист
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Мячева Пелагия Васильевна

Мать ребёнка: Мячева Мавра Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 50 лист
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Мячев Петр Васильевич

Мать ребёнка: Мячева Мавра Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 50 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мячева Мавра Ивановна

Смерть
Неизвестно
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