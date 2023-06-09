Мячева Мавра Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Мячева Федора Васильевна
Отец ребёнка: Мячев Василий Яковлевич
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 50 лист
Рождение ребёнка
Около 1789
Отец ребёнка: Мячев Василий Яковлевич
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 50 лист
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Мячева Пелагия Васильевна
Отец ребёнка: Мячев Василий Яковлевич
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 50 лист
Рождение ребёнка
Около 1794
Отец ребёнка: Мячев Василий Яковлевич
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 50 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 50 лист
Смерть
Неизвестно