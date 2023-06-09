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Мячева Мавра Ивановна

Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1762 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Мячева Федора Васильевна

Отец ребёнка: Мячев Василий Яковлевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 50 лист
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Мячев Павел Васильевич

Отец ребёнка: Мячев Василий Яковлевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 50 лист
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Мячева Пелагия Васильевна

Отец ребёнка: Мячев Василий Яковлевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 50 лист
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Мячев Петр Васильевич

Отец ребёнка: Мячев Василий Яковлевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 50 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мячев Василий Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 50 лист
Смерть
Неизвестно