Мячев Яков Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1720
Дата смертиДо 1782
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1720
Отец: Мячев Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1746
Дочь: Пыжьянова Меланья Яковлевна
Мать ребёнка: Мячева Матрона Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Мячева Ефимья Яковлевна
Мать ребёнка: Мячева Матрона Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1762
Мать ребёнка: Мячева Матрона Яковлевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 50 лист
Рождение ребёнка
Около 1763
Дочь: Ефимья Яковлевна
Мать ребёнка: Мячева Матрона Яковлевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 50 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мячева Матрона Яковлевна
Смерть
До 1782