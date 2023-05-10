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Мячев Яков Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1720

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Отец

До 1673 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1721 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720

Отец: Мячев Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1746

Дочь: Пыжьянова Меланья Яковлевна

Мать ребёнка: Мячева Матрона Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Мячева Ефимья Яковлевна

Мать ребёнка: Мячева Матрона Яковлевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Мячев Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Мячева Матрона Яковлевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 50 лист
Рождение ребёнка
Около 1763

Дочь: Ефимья Яковлевна

Мать ребёнка: Мячева Матрона Яковлевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 50 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мячева Матрона Яковлевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
До 1782
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область